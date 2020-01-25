كنزة مرسلي تتصدر التوندونس في المغرب العربي بأغنيتها الجديدة

دخلت الأغنية الجديدة للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي، “التوندونس” على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، بالجزائر ودول المغرب العربي.

وتصدرت أغنية “كانت باينة”، التونوندس على اليوتيوب في الجزائر، بعد ساعات من إطلاقها وحصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة.

كما دخلت الأغنية الجديدة لساندريلا الجزائر، التوندونس على اليوتيوب، بتونس والمغرب.

وتختلف أغنية “كانت باينة” كثيرا، عن سابقتها “la casa de l’amour”، والتي إتسمت بجو من الفرحة والإبتهاج، حيث تم تصوير الأغنية الجديدة في جو شتوي حزين.

وكان مخرج الفيديو كليب، عادل سرحان، قد أكد أن الأغنية الجديدة، مختلفة تماما عن الأعمال السابقة لكنزة، من حيث الشكل والمضمون، كونها تحتوي على الكثير من الدراما والتمثيل، وتتناول موضوع إهتمام الرجل بالمرأة.

وفي ذات السياق، عبر سرحان عن إعجابه بالقدرات التمثيلية الكبيرة للنجمة الجزائرية، وقوة تحملها لكل ظروف التصوير.

وتم تصوير الأغنية الجديدة لنجمة الجزائر في لبنان، من إنتاج الشركة اللبنانية “لايف ستايل ستوديو”.

للتذكير، عرفت آخر أغاني كنزة مرسلي “la casa de l’amour”، نجاحا كبيرا، وحصلت على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.