كنزة مرسلي تتعرض لحادث مرور خطير مع عائلتها.. هذه حالتهم الصحية

فن وثقافة
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كنزة مرسلي تتعرض لحادث مرور خطير مع عائلتها.. هذه حالتهم الصحية
بقلم نادية بن طاهر

تعرضت النجمة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي، لحادث مرور خطير رفقة عائلتها قبل أيام، حسب ما كشفت عنه على صفحتها بانستغرام.

وانتشرت خلال الأيام الأخيرة، أخبار عن تعرض الفنانة لحادث مرور وهو ما أثار قلق جمهورها.

لتؤكد مرسلي الخبر على ستوري حسابها بأنستغرام، وكتبت: “لكل من تقلق عليا وسأل عني عن موضوع الحادث، الخبر صحيح لكن نحب نطمأنكم راني بخير وكل عائلتي بصحة جيدة الحمد لله”.

وعن حالتها الصحية، قالت كنزة مرسلي في تصريح لموقع الفن: “الحادث لم يكن سهلاً وكان خطيراً، الحمدالله، الأهم من كل ذلك أننا نحن جميعنا بخير ونعاني فقط من بعض الأوجاع بسبب الرضوض وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس هناك أي كسور أو جروح، والله قدر ولطف”.


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