كنزة مرسلي تحقق 2.5 مليون مشاهدة لـ”la Casa Del Amor”

حققت الأغنية الجديدة للفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، “La Casa Del Amor”، نسبة مشاهدة قياسية، حيث وصلت إلى مليونين ونصف المليون مشاهدة، في الأسبوع الأول من طرحها.

و خطفت باربي الجزائر الأنظار من خلال اعتمادها على تغيرات كثيرة في شكلها، وطلة سحرت بها جمهورها في الكليب.

كما قدمت صاحبة “ملكة سبأ” و”قتّال” فيديو كليب يليق بأغنيتها الجديدة، وجاءت مختلفة وجديدة عن كل ما هو موجود و ما قدمته الفنانة الشقراء من قبل.

أما عن الكلمات و اللحن، فقد جمعت بين اللهجة الجزائرية واللغة الإسبانية في مزج جميل.

وحققت مرسلي بأغنيتها الجديدة، أصداء جد ايجابية، كانت واضحة للعيان، من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي استعملت في تصوير الكليب.