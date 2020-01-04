كنزة مرسلي تستعد لطرح أولى أغنياتها لسنة 2020

كشف موقع “الفن”، أن النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، تستعد لطرح أول إنتاجاتها الغنائية للعام الجديد 2020.

وأضاف ذات المصدر، أن كنزة تواجدت مؤخرا في لبنان لتصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، مع المخرج اللبناني عادل سرحان.

واستغرق تصوير الفيديو الكليب، يومين كاملين، في أجواء باردة شهدها لبنان، حسب ذات المصدر.

وتحمل الأغنية الجديدة لكنزة، اللهجة الجزائرية، على غرار أغنياتها الأخيرة كـ”قتال”، والتي عرفت نجاحا كبيرا وحصدت مشاهدات بالملايين على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

والأغنية من كلمات وألحان ربيع كاسطور، وتوزيع ياسين موزارت، وسوف تشكل مفاجأة للجمهور الجزائري، يضيف ذات المصدر.