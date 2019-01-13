كنزة مرسلي تصور أغنية جزائرية بتركيا
تتواجد الفنانة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، في تركيا، من أجل تصوير كليب أغنيتها الجديدة مع المخرج زياد الخوري.
الأغنية باللهجة الجزائرية، وهي من كلمات عبده سعود، وألحان طارق قادم.
وكانت كنزة تنوي تقديم هذه الأغنية العام الماضي، لكن تصويرها لعمل درامي أخر من التحضير للأغنية.
للتذكير حصدت كنزة نجاحات كبيرة بأغنيتها “ملكة سبأ”، والتي قام بتلحينها محمد رحيم وأخرج كليبها فادي حداد.
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