كنزة مرسلي تعلن عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “غلطة زمان”

أعلنت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، عن طرح أغنيتها الجديدة “غلطة زمان”، في الـ23 من شهر جويلية الجاري.

وقالت الفنانة، في تصريح لمجلة “سيدتي”، أنها لن تطرح أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب، بل ستستعمل خاصية الـ “Lyrics Video” ، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وكشفت كنزة مرسلي أنها سجلت هذه الأغنية، قبل جائحة كورونا، وتحديداً قبل شهر واحد.

وأوضحت الفنانة، أنها ستطرح الأغنية بهذه الطريقة، نظرا لأن الوضع مستمر على ما هو عليه، والمطارات لازالت مقفلة ولا شيء يسمح لها بالسفر، فقررت طرح الأغنية بما أنها حاضرة.