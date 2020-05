كنزة مرسلي تفوز بجائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط للمرة الثانية

View this post on Instagram

‎أجمل هدية ممكن الفنان يتلقاها من محبيه هي جائزة عالمية مثل هادي لثاني مرة من مدينة نيويورك الاولى كانت عام 2016 على غرار الجوائز و المسابقات العربية الاخرى .. شكرا لكل من رشحني و صوت لي 🙏#حبكم_سعادة❤️ #وجودكم_نعمة❤️ نحبكم يا أعز الناس 💐 صحة فطوركم 😘 #kenzamorsli