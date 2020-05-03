كنزة مرسلي تفوز بجائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط للمرة الثانية

فازت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، بجائزة أفضل فنانة شابة في الشرق الأوسط، ضمن جوائز “Golden Panther Music Awards 2020”.

وحصلت الفنانة الجزائرية على الجائزة، في حفل أُقيم “أونلاين” على اليوتيوب من مدينة نيويورك .

وتعتمد الجائزة التي حصلت عليها كنزةمرسلي، على الإقبال الجماهيري على الفنان وقوة الأغنيات التي يُقدمها.

وأعلنت كنزة عن فوزها بالجائزة عبر صفحتها على انستغرام وكتبت: “‎أجمل هدية ممكن الفنان يتلقاها من محبيه هي جائزة عالمية مثل هادي لثاني مرة من مدينة نيويورك، الاولى كانت عام 2016 على غرار الجوائز و المسابقات العربية الاخرى، شكرا لكل من رشحني وصوت لي”.