كنزة مرسلي تفوز بجائزة افضل مطربة عربية شابة لسنة 2020

تحصلت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، على جائزة أفضل مطربة عربية شابة التي تنظمها هيئة مهرجان الفضائيات العربية.

وقد تعذر على المطربة الشابة حضور حفل تسلم الجائزة وحفل التكريم بسبب انتشار جائحة كورونا.

وفي المقابل نشرت كنزة مرسلي صورة الجائزة، على صفحتها الخاصة على الانستغرام وأكدت أنه تعذر عليها التنقل إلى دبي لتسلم الجائزة.

وكتبت في منشورها:”صحيح أني ما قدرتش نحضر الحفل نظرا للظروف الراهنة لكن هاد الشي ما يمنعش ـأني نفرح بالجائزة ونشاركها معاكم ونهديهالكم كيما أهديتوهالي”.

للإشارة تعد النجمة الصاعدة كنزة مرسلي واحدة من أهم الأصوات الجديدة التي أصبحت تصنع الحدث في الساحة الفنية العربية منذ تخرجها من برنامج ستار أكاديمي.