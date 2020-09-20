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كنزة مرسلي: تكريمي زادني فخرا واعتزازا بإنتمائي لهذا البلد العظيم

فن وثقافة
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كنزة مرسلي: تكريمي زادني فخرا واعتزازا بإنتمائي لهذا البلد العظيم
بقلم نادية بن طاهر

عبرت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي، عن سعادتها وافتخارها بعد تكريمها من قبل وزارة الثقافة في حفل اختتام الأيام الوطنية للباس التقليدي.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو من التكريم، على صفحتها بانستغرام وكتبت: “وأنا طفلة لما كنت نشوف مختلف وأكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟”.

مضيفة: “راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة وحسيت نفس الاحساس وربما أعمق لأن التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة، هاد الشي اللي يزيدني فخر واعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم”.

وشكرت كنزة مرسلي، كل جهة ومؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية وتراثها العريق.

كما لم تنسى تهنئة كل المبدعين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.

وفي الأخير، قدمت الفنانة، تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها.

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<تكريم الفنان من بلده عنده طعم خاص> هاد الجملة لاطالما سمعتها و انا طفلة لما كنت نشوف مختلف و أكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم ، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟ . ‏‎و راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة و حسيت نفس الاحساس و ربما اعمق لان التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة و الفنون ، هاد الشي اللي يزيدني فخر و اعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم … . و الحاجة اللي حبيت نوصلهالكم انه اذا عندك حلم او حدس معين ، اتمسك بيه و عمرك ما تقول لاااا راني نتخايل او لا راني نحلم في باطل !أمن بنفسك و ثق بيها و ما تستسلمش و ساعتها كل الأحلام ستصبح حقيقة مهما طال بيك الزمان مهما قابلت ناس محبطة في بداياتك اللي تحاول تهدمك و تقلل من طموحك و قدراتك … اغلق ودنيك و عينيك عن هاد الاشياء و افتحها فقط للتطلع على كل ماهو خير ليك و يخدم اهدافك … . مادابيا كل واحد يكتبلي هدف حاب يحققه و مازال ما تحققش ! نستنى تعليقاتكم ✌🏼… . ‏‎و حابة نشكر كل جهة و مؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية و تراثها العريق و على رأسها @ministereculture.dz @entvofficiel @onciofficiel @nexus.corp.algerie و سأكون جد متشوقة لتظاهرات مثلها قريبا #كلنا_يد_واحدة_لإعادة_إحياء_ثقافة_الجزائر_و_تراثها_العريق في الأخير بلا ما ننسى نبارك لكل المبدعين اللي تكرمو في هاد المناسبة و تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها وين ما كان ❤️ #كنزة_مرسلي #kenzamorsli

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