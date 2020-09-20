كنزة مرسلي: تكريمي زادني فخرا واعتزازا بإنتمائي لهذا البلد العظيم

عبرت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي، عن سعادتها وافتخارها بعد تكريمها من قبل وزارة الثقافة في حفل اختتام الأيام الوطنية للباس التقليدي.
ونشرت الفنانة مقطع فيديو من التكريم، على صفحتها بانستغرام وكتبت: “وأنا طفلة لما كنت نشوف مختلف وأكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟”.
مضيفة: “راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة وحسيت نفس الاحساس وربما أعمق لأن التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة، هاد الشي اللي يزيدني فخر واعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم”.
وشكرت كنزة مرسلي، كل جهة ومؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية وتراثها العريق.
كما لم تنسى تهنئة كل المبدعين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.
وفي الأخير، قدمت الفنانة، تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها.
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<تكريم الفنان من بلده عنده طعم خاص> هاد الجملة لاطالما سمعتها و انا طفلة لما كنت نشوف مختلف و أكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم ، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟ . و راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة و حسيت نفس الاحساس و ربما اعمق لان التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة و الفنون ، هاد الشي اللي يزيدني فخر و اعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم … . و الحاجة اللي حبيت نوصلهالكم انه اذا عندك حلم او حدس معين ، اتمسك بيه و عمرك ما تقول لاااا راني نتخايل او لا راني نحلم في باطل !أمن بنفسك و ثق بيها و ما تستسلمش و ساعتها كل الأحلام ستصبح حقيقة مهما طال بيك الزمان مهما قابلت ناس محبطة في بداياتك اللي تحاول تهدمك و تقلل من طموحك و قدراتك … اغلق ودنيك و عينيك عن هاد الاشياء و افتحها فقط للتطلع على كل ماهو خير ليك و يخدم اهدافك … . مادابيا كل واحد يكتبلي هدف حاب يحققه و مازال ما تحققش ! نستنى تعليقاتكم ✌🏼… . و حابة نشكر كل جهة و مؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية و تراثها العريق و على رأسها @ministereculture.dz @entvofficiel @onciofficiel @nexus.corp.algerie و سأكون جد متشوقة لتظاهرات مثلها قريبا #كلنا_يد_واحدة_لإعادة_إحياء_ثقافة_الجزائر_و_تراثها_العريق في الأخير بلا ما ننسى نبارك لكل المبدعين اللي تكرمو في هاد المناسبة و تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها وين ما كان ❤️ #كنزة_مرسلي #kenzamorsli
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