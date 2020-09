كنزة مرسلي: تكريمي زادني فخرا واعتزازا بإنتمائي لهذا البلد العظيم

View this post on Instagram

<تكريم الفنان من بلده عنده طعم خاص> هاد الجملة لاطالما سمعتها و انا طفلة لما كنت نشوف مختلف و أكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم ، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟ . ‏‎و راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة و حسيت نفس الاحساس و ربما اعمق لان التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة و الفنون ، هاد الشي اللي يزيدني فخر و اعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم … . و الحاجة اللي حبيت نوصلهالكم انه اذا عندك حلم او حدس معين ، اتمسك بيه و عمرك ما تقول لاااا راني نتخايل او لا راني نحلم في باطل !أمن بنفسك و ثق بيها و ما تستسلمش و ساعتها كل الأحلام ستصبح حقيقة مهما طال بيك الزمان مهما قابلت ناس محبطة في بداياتك اللي تحاول تهدمك و تقلل من طموحك و قدراتك … اغلق ودنيك و عينيك عن هاد الاشياء و افتحها فقط للتطلع على كل ماهو خير ليك و يخدم اهدافك … . مادابيا كل واحد يكتبلي هدف حاب يحققه و مازال ما تحققش ! نستنى تعليقاتكم ✌🏼… . ‏‎و حابة نشكر كل جهة و مؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية و تراثها العريق و على رأسها @ministereculture.dz @entvofficiel @onciofficiel @nexus.corp.algerie و سأكون جد متشوقة لتظاهرات مثلها قريبا #كلنا_يد_واحدة_لإعادة_إحياء_ثقافة_الجزائر_و_تراثها_العريق في الأخير بلا ما ننسى نبارك لكل المبدعين اللي تكرمو في هاد المناسبة و تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها وين ما كان ❤️ #كنزة_مرسلي #kenzamorsli