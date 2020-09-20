كنزة مرسلي: تكريمي زادني فخرا واعتزازا بإنتمائي لهذا البلد العظيم

عبرت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي، عن سعادتها وافتخارها بعد تكريمها من قبل وزارة الثقافة في حفل اختتام الأيام الوطنية للباس التقليدي.

ونشرت الفنانة مقطع فيديو من التكريم، على صفحتها بانستغرام وكتبت: “وأنا طفلة لما كنت نشوف مختلف وأكبر الفنانين يتكرمو من بلادهم، كنت نقول يا درا علاش كلهم يقولو نفس الجملة !؟ زعما كيفاش داير هاد الاحساس ؟! و هل رح يجي يوم و نحسه …؟”.

مضيفة: “راهو جا النهار اللي وقفت فيه نفس الوقفة وحسيت نفس الاحساس وربما أعمق لأن التكريم جا من طرف جهة رسمية كوزارة الثقافة، هاد الشي اللي يزيدني فخر واعتزاز بانتمائي لهذا البلد العظيم و شعبه الأعظم”.

وشكرت كنزة مرسلي، كل جهة ومؤسسة ساهمت في هذا الشهر الذي كان حافلا بالتظاهرات المشرفة في تاريخ الثقافة الجزائرية وتراثها العريق.

كما لم تنسى تهنئة كل المبدعين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.

وفي الأخير، قدمت الفنانة، تحية موصولة لكل جزائري يساهم في اعطاء صورة جميلة عن الجزائر و ثقافتها.