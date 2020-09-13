كنزة مرسلي تكشف حالتها العاطفية

تحدثت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، عن العديد من الأمور حول حياتها الشخصية والمهنية، في حوار مع مجلة “لها”.

وكشفت النجمة الشابة، من خلال الحوار، وحول حياتها الشخصية، أنها غير مرتبطة عاطفيا.

ومن جهة أخرى، قالت كنزة مرسلي، أنها مقيمة في الجزائر، ولا تجد صعوبة في التنقل، إلى لبنان خصوصا وأنها تتعامل مع شركة “لايف ستايل ستوديوز” اللبناينة.

مشيرة إلى أن المطرب لا يحتاج التنقل إلى بلد آخر لنيل النجاح والإنتشار، خاصة في وجود الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

وأكدت النجمة الشابة، أنها مرتاحة في الجزائر مع أهلها وعائلتها، معتبرة أن الوضع الفني في العالم العربي لم يعُد كالسابق.

وعن جديدها الفني، تحدثت كنزة مرسلي، عن أغنيتها الأخيرة والتي تحمل عنوان “غلطة زمان”، والتي جمعت بين اللهجة الجزائرية واللغة الفرنسية.

وحول سؤال يتعلق بالصعوبات التي يواجهها الفنان الجزائري كي ينال الشهرة في العالم العربي، قالت الفنانة: “النجوم مثل الشاب خالد والشاب مامي ورشيد طه وغيرهم وصلوا إلى الشهرة العالمية قبل أن ينتشروا في العالم العربي، أما مَن لديه ميول شرقية مثل الراحلة وردة الجزائرية وفلّة وغيرهما فسافروا إلى مصر ولبنان لتحقيق النجاح في الوطن العربي”.

وعن الفنان المصري محمد رمضان، قالت الفنانة الجزائرية، أنها لا تمانع في عمل ديو معه، معتبرة أنه رمضان نجم كبير.