كنزة مرسلي تُشوق جمهورها لجديدها الفني بهذه الصورة

شوّقت النجمة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، محبيها، لجديدها الفني، عبر صفحتها على انستغرام.

ونشرت مرسلي، صورة ظهرت فيها يدها وهي تمسك بقبعة وسط الطبيعة، وعلّقت عليها قائلة: “توقعاتكم.. أغنية جديدة!”.

وكانت كنزة مرسلي، قد تصدّرت في الأيام الأخيرة، مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر من خلال هاشتاغ “كنزة سفيرة الزي التقليدي”.

وجاء ذلك، بعد إجراء كنزة، لجلسة تصوير بالزي الجزائري التقليدي، نالت اعجاب عدد كبير من جمهورها.