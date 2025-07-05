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قناة النهار

كنزة مرسلي : ” جمهوري يسحق نطل عليه لكن صرالي مشكل في حسابي”

بقلم قناة النهار
كنزة مرسلي : ” جمهوري يسحق نطل عليه لكن صرالي مشكل في حسابي”
كنزة مرسلي
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كنزة مرسلي : ” جمهوري يسحق نطل عليه لكن صرالي مشكل في حسابي”

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