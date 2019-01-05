كنزة مرسلي: لا أنا ولا أي فنانة عربية تمتلك مقومات فلة الجزائرية

صرحت الفنانة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي، بأن فلة الجزائرية فنانة كبيرة، ولها تاريخها وتجربتها الفنية الكبيرة.

وذلك خلال حوار لها مع موقع “سول العربية”، نشرته كنزة مرسلي أمس الجمعة عبر صفحتها في تويتر.

وأكدت كنزة أن” فلة هي كما يلقبونها معهد موسيقي متنقل، أي تمتلك من الخبرة الكثير في عالم الموسيقى”.

وحول موضوع أن فلة تعتبر نفسها مظلومة من قبل الدولة قالت كنزة” هذا الشيء يعود لها وهي أدرى بنفسها إن كانت مظلومة أو لا، فلا أستطيع أن أضع نفسي مكانها”.

وتابعت النجمة الجزائرية” لكن ما أؤكد عليه ولا أستطيع أن أنكره أنها كفنانة لا أنا ولا فنانة عربية غيري تمتلك ما تملكه فلة من مقومات، وهي تستاهل أكثر بكثير مما هي عليه الآن”.