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كنزة مرسلي : لهذا السبب لم يتم عرض مسلسل “تلك الأيام”

فن وثقافة
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كنزة مرسلي : لهذا السبب لم يتم عرض مسلسل “تلك الأيام”
بقلم نادية بن طاهر

تحدثت الفنانة الجزائرية الشابة، كنزة مرسلي، عن الأسباب التي حالت دون عرض مسلسلها الجزائري، “تلك الأيام”.

وكانت كنزة، قد بدأت تصوير مشاهد المسلسل الجزائري “تلك الأيام”، قبل أن يتم إيقاف التصوير، لأسباب خاصة بالإنتاج.

وقالت كنزة، خلال لقاء لها في برنامج “mbctrending”، أنها أصيبت بخيبة كبيرة، بعد إيقاف تصوير المسلسل، الذي تقمصت فيه الفنانة، دور البطولة.

وأكدت كنزة ” بأنه تم ايقاف تصوير المسلسل، لأسباب تتعلق بظروف الإنتاج، لكن هناك أمورا أخرى لم يتم الإفصاح عنها”.

للتذكير، كانت الفنانة كنزة مرسلي، قد طرحت فيديو كليب أغنيتها “قتال” قبل فترة، والتي عرفت نجاحا باهرا، ومشاهدات بالملاييين.


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