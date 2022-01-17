كنزة مرسلي: ما حدث للمنتخب غير عادي وأُؤمن بما وراء الطبيعة!

أطلت الفنانة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي على جمهورها، عبر صفحتها على انستغرام، بعد الخسارة المؤلمة للمنتخب الوطني أمس الأحد.

وقالت الفنانة عبر الستوري: “أرى العديد من الفيديوهات بخصوص الشامتين في خسارة منتخبنا.. لهذه الدرجة الجزائر عقدتكم؟”.

مضيفة: “اقدم لهؤلاء نصيحة، لا تفرحوا كثيرا لكي لا تكون صدمتكم قوية”.

ووجهت مرسلي رسالة للمنتخب الوطني قائلة: “نحن معكم، وأولاد بلدكم هم الأساس. تقبلنا الخسارة لأننا نعرف بأن هذا اليوم كان سيأتي لا محالة”.

وتابعت الفنانة: “الرياضة ربح وخسارة كما هو الحال بالنسبة لكل شيئ في هذه الدنيا، فمن غير المعقول أن تكمل مشوارك كله بالفوز. ونحن نعتبر هذه الخسارة كسر للروتين لكي نجدد طاقتنا ونبدأ من جديد”.

وأكدت كنزة مرسلي أنها لا تعتبر تعثر الخضر سهرة أمس خسارة، لأنها لاحظت كما العديد أشياء غير عادية سواء في هذه المقابلة أو التي سبقتها.

وأوردت الفنانة في هذا الخصوص: “في أول مقابلة أرجعنا التعثر للحظ والطقس، ولكن أن يحدث نفس الشيء في المقابلة الثانية، هنا تأتيك الشكوك بأن الأمر ليس صدفة لأن الصدفة لا تتكرر مرتين”.

وأشارت مرسلي إلى لقطة الهداف سليمان سليماني عندما أوشك على تسجيل هدف وسقط أمام مرمى الخصم قائلة: “أحسست وكأن هناك أحدا قام بسحبه.. الأمر ليس عاديا وأنا أؤمن بما وراء الطبيعة”.

ودعت الفنانة، المسؤولين، إلى إرسال الرقاة إلى أفراد المنتخب الوطني، أو أن يرقوا أنفسهم للتحصين.

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