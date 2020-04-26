كنزة مرسلي: هذا ما تعلمته من فترة الحجر المنزلي

قالت النجمة الجزائرية الشابة كنزة مرسلي، في حورا لها مع مجلة “سيدتي”، أنها تقضي فترة الحجر في المنزل، بالرغم من شعورها بالملّل.

وأضافت الفنانة، أنها تحاول التغلب على الملل من خلال عدة أمور كالمطالعة، واستغلال الوقت بالطبخ والجلوس مع العائلة.

وأشارت مرسلي، إلى أن الوسوسة بموضوع فيروس كورونا، خفت بعض الشيء لديها، وتعلمت من هذه المرحلة أن نحمد الله على أبسط النعم التي نمتلكها.

وعن الأعمال الرمضانية، قال كنزة أنها ليست من الأشخاص الذين يتابعون الأعمال الرمضانية، انما في حال كان أحد من أهلها يتابع أي مسلسل تشاهده معه.