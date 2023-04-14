قناة النهار كنزة موسوس: لا نقارن أنفسنا مع مصر التي يوجد فيها مسرح في كل جامعة بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 12:35 شارك غرِّد أرسل 20 0 كنزة موسوس: لا نقارن أنفسنا مع مصر التي يوجد فيها مسرح في كل جامعة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Z5y3z برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا صريح جدا: هل يساعد الرجل الجزائري زوجته في رمضان ؟ قناة النهار 10 أفريل الشاب سمير: أنا لم أبتعد عن الفنّ لكن واحد ما راه يحوس عليا قناة النهار 03 أفريل أمين تيتي يعد جمهوره بأغاني جديدة صيف 2023 قناة النهار 30 مارس شاهد أنصار الخضر يدعمون رفقاء رياض محرز أثناء دخولهم لتفقد أرضية الميدان قناة النهار 27 مارس رمضان مع هشام Cook 👨🍳😋/ دجاج كوردون بلو و سلطة سيزر قناة النهار 03 أفريل عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني قناة النهار 31 مارس شاهد فرحة مناصر تونسي بقميص الخضر الموقع من طرف ديلور قناة النهار 28 مارس واش داني /بلال راح عند الراعي قالو أغسل أسنان كباشك باش يشوفوهم السيّاح🤣🤣الرّاعي مخّو حبس قناة النهار 05 أفريل ماريا زدام تكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية "جذع مشرتك" قناة النهار 03 أفريل العدد 16 من زابينغ رمضان 2023 قناة النهار 10 أفريل