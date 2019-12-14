كنز العمر.. عامل نظافة تايلاندي يجد حجرًا غريبًا

عثر عامل نظافة تايلاندي على كتل صخرية، بينما كان يبحث بين القمامة على الشاطئ عن مواد قابلة للتدوير.

وتبيّن فيما بعد أنّ الكتلة الصخرية ما هي إلّا قيء حوت العنبر، أن غالبيتها من العنبر، ذو قيمة معتبرة في الصناعات العطرية.

ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بسعر يصل لـ40 ألف دولار للكيلوغرام، الأمر الذي يعني أن قيمة ما عثر عامل النظافة، قد تصل لـ700 ألف دولار، أي ما يُعادل 8 ملايير سنتيم.

ويقول الخبراء إنّ كتل كتلك التي عُثر عليها، تطفو في بعض الأحيان في المحيط لأكثر من 100 عام بعد تشكلها في القناة الصفراوية لحوت العنبر.

وتكون خلاصة العصارة الصفراوية على شكل سائل قبل أن تتحول إلى مادة صلبة في المحيط على مدى سنوات عديدة.