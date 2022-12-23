قناة النهار كنفدرالية “سيبا” تكرم قناة النهار لجهودها في مرافقة الفلاحين بقلم قناة النهار نشر في 23 ديسمبر 2022 - 15:56 النهار شارك غرِّد أرسل 18 0 كنفدرالية “سيبا” تكرم قناة النهار لجهودها في مرافقة الفلاحين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OxTSY اقرأ أيضا "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر مومن أيت قاسي: إن أردت أن تكون سيد قارتك عليك أن تفوز بكأس إفريقيا قناة النهار 17 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر طوابير على مد البصر .. مسلسل ندرة أكياس الحليب يعود مجددا بالطارف قناة النهار 10 ديسمبر ندوة صحفية مشتركة بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره التركي قناة النهار 10 ديسمبر حسين آشيو: خبرة مدرب ولاعبي المنتخب الهولندي جعلتهم يتأهلون إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قناة النهار 03 ديسمبر العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل قناة النهار 09 ديسمبر سائقو سيارات الأجرة.. نشاط محفوف بالمخاطر يهدد حياتهم قناة النهار 10 ديسمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر صريح جدا: لماذا تستفز عبارة "أنت شخص نية" الجزائريين ..؟ قناة النهار 03 ديسمبر