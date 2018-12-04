كنيسة “سانتا كروز” بوهران تقيم تطويب رهبان تبحريين في 8 ديسمبر الجاري

ستقيم الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر يوم 8 ديسمبر الجاري بوهران مراسم تطويب رهبان تبحريين ضمن 19 شخصية مسيحية.

الضحايا الذين بقوا في الجزائر خلال العشرية السوداء رغم التهديدات التي واجهوها.

وستحتضن كنيسة “السيدة سانتا كروز” بوهران مراسم التطويب بحضور ممثل البابا فرانسيس الأول، الكاردينال انجيلو بيشيو.

وستشمل مراسم التطويب كل من بيير كلافري الذي كان أسقف وهران، ورهبان تيبحيرين والآباء البيض بتيزي وزو.

ورجال ونساء الدين المسيحي من الجزائر العاصمة حسب بيان للكنيسة.

ويرمي التطويب إلى تكريم هؤلاء الأشخاص الـ19 الذين اختاروا بحرية البقاء في الجزائر خلال العشرية السوداء إلى جانب الشعب الجزائري.

وستقام هذه المراسم بحضور أفراد من عائلات هذه الشخصيات وآخرون من تجمعاتهم الدينية وأعضاء الأبرشيات الأربعة للكنيسة الكاثوليكية في الجزائر.