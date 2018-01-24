“كنيش” رسميا في الإتحاد إلى غاية 2021

أعلن فريق إتحاد العاصمة عن ضمه للمدافع الدولي “رياض كنيش” بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما من نادي القادسية السعودي.

وكان الفريق السعودي قد فسخ عقد المدافع الجزائري بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي.

ويواصل “كنيش” عملية التأهيل مع الطاقم الطبي لفريق إتحاد العاصمة قبل مباشرة عملة التدريبات الجماعية في الأيام القادمة

ومن المنتظر أن يتحصل كنيش على ورقة تأهيله في الفريق العاصمي بداية من الموسم الكروي 2018-2019.

وسيكون التقديم الرسمي لكنيش يوم غد الخميس بداية من الساعة الـ09:45 بملعب عمر حمادي ببولوغين.