“كنيش” يتجه لمغادرة بلوزداد ويقترب من وفاق سطيف !

يتجه مدافع شباب بلوزداد، رياض كنيش، لمغادرة الفريق وإنهاء تعاقده بسبب مستحقاته المالية العالقة، ليلتحق بوفاق سطيف الذي طلب خدماته.

وعلمت “النهار” من مصادر موثوقة، أن كنيش لم يهضم عدم استلامه مستحقاته المالية كاملة مثلما حدث لباقي زملاءه في الفريق.

وتحصل المُدافع على شهرين فقط ويدين بـ3 أخرى، في حين تحصل اللاعبون على 5 أشهر كاملة، بعد قدوم مجمع “مادار”.

وقرر صاحب الـ25 عاما الإتصال بمسؤولي الإدارة ويطلب تسوية المشكلة خاصة وأنه عاد للفريق وأصبح يتدرب بانتظام مع المحضر البدني.

وأردفت نفس المصادر، أن كنيش اقترب من العودة لفريقه السابق وفاق سطيف بطلب من حمار الذي يصر على إنتدابه.