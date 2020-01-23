“كنيش” يقصف رئيس وفاق سطيف بالثقيل

قصف المدافع المحوري “رياض كنيش” رئيس وفاق سطيف “فهد حلفاية” بالثقيل واصفا اياه بالكاذب بعد تسببه في فشل صفقته.

مدافع مولودية الجزائر السابق نشر ستوري على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” هاجم فيه الرجل الأول في الوفاق.

“كنيش” أكد ان سبب عدم التحاقه بالوفاق السطايفي خلال الميركاتو الشتوي المنقضي هو الرئيس حلفاية الذي أخلف وعده وحمل “الكوكي” مسؤولية تعثر الصفقة.

وقال “كنيش”:”صدقوني لم يسبق لي أن رأيت رئيسا منافقا ومخادعا مثل حلفاية، أعتذر من أنصار الوفاق، وأؤكد لهم أنني لم أوقع لنادي وفاق سطيف بسبب سياسة المدير العام”.