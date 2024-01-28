كن أنت الرابح بين المواقع والواقع..

اللبيب هو من يجيد التمييز بين الصالح والطالح، فيأخذ ما يفيده ويترك ما يضره، ومما لا شك فيه أنه بالرغم من التطور التكنولوجي الحاصل في وقتنا. وبالرغم من حاجتنا المضطرة لاستعماله، لابد أن نكون عقلانيين وأن نوازن في استخدامه حتى لا ينسينا واقعنا.

وفيما يلي أهم الإرشادات لتحقيق التوازن بيع العالم الافتراضي والحياة الواقعية:

عدم المبالغة في قضاء الأوقات على الانترنت

جميعنا عندما ندخل على منصة من منصات التواصل الاجتماعي نود أن نتصفحها دون أي غاية محددة. ونعتقد أن الأمر لن يستغرق أكثر من 5 دقائق، لكن إذا نظرنا للوقت عملياً. فإننا قد نستغرق ساعات وساعات على نفس المنصة ودون أي قيمة مضافة تحسب. لذا علينا الانتباه للوقت الذي نقضيه على منصات التواصل الاجتماعي.

تخصيص وقت للأنشطة

يجب على كل فرد أن يخصص وقتاً للقيام بالأنشطة التي يحبها على أرض الواقع بعيداً عن الانترنت. كتخصيص وقت للاستمتاع مع العائلة أو الأصدقاء الخروج في نزهة رفقة الأولاد.

احترام من تتحدث إليه

عندما تخاطب شخصاً وتتحدث معه في الحياة الفعلية عليك النظر في عينيه مباشرة والالتفات له وترك كل الأجهزة الالكترونية. والتركيز معهم، لتشعرهم بالاحترام والاهتمام لما يقولون. وليكون التفاعل بناءً وإيجابياً بينكم.

تذكر قيمة الحياة

فبعض الأشخاص إن لم نحترم ونستغل لحظة وجودنا معهم قد نُحرم منهم مرة أخرى. فالسفر والموت والمشاغل الحياتية تبعد الأشخاص. لذلك استثمر وقتك جيداً مع الأشخاص ولا تهدره على منصات التواصل الاجتماعي عند وجودك معهم.

ابحث عن هوايات جديدة

حاول أن تسحب نفسك بإرادة قوية من العالم الافتراضي وتعود لممارسة هواياتك القديمة. والبحث عن هوايات وأنشطة جديدة في الحياة العملية. لتشعر بقيمة الحياة والتفاصيل بعيداً عن الانترنت والمتابعين ومنصات التواصل الاجتماعي.