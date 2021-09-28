كن أنت ولا تكن هم

كن أنت

من لا يحبك لن يحبك حتى لو قدمت له كل موجبات الود والاحترام الذي يراك سيئاً ، لن يراك طيباً حتى لو لبست جلباب الأنبياء الذي يراك ظالماً، لن يرى فيك العدل حتى لو تدثرت بالشمس ومشيت على الصراط

وحاسبت نفسك على مثقال الذرة لذلك عش حياتك كما أنت وافعل ما يمليه عليك ضميرك ولا تدّعي المثالية، ولا تحمّل نفسك مالا تطيق وإياك أن تبرر أفعالك، فمن يراك قزماً، لن يملأ عينيه ما تقدم،مهما كانت إنجازاتك عملاقة

إجعل من ذاتك شخصاً متميزاً عفويا فالأيام ملك لك استغلها بما يفيدك، ويحقق أهدافك، وبما يرضي ربك وينفع أمّتك، ويثبت ذاتك.

فكن أنت ….. ولا تكن هم