كن من يمتلك من المشاعر الصادقة التي لا تتغير مهما صار في هذا الزمان.

كن بعنوان الوفاء وما تعرف للخيانة طريقا مهما حصل.

ذلك الإنسان يرسل من الابتسامة ما ترسم على ملامح البشر سعادة وأفراح.

إنسانا يمشي وهو يزرع أمل، ويحصد للبشر الخير والحب، فالأوراق التي تسقط من الشجرة لا تعود إليها، لكن تنمو عليها أوراق أجمل وأفضل، لهذا كن إنسانا يعطي من الكلام أروع الكلمات لكي تنتشر السعادة فيهم، وكن على يقين بأن الله ينصر المظلوم ويفرج الهم ويرزق من يشاء، ويعلم أن الخير لك، وأن مع العسر يسراً، ومن صبر نال ما كان يتمنى.

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