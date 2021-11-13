كن راضيا تهنأ في حياتك

كن راضيا

خلق الله البشر طبقات فوق بعض لقوله تعالى: “وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم” .

فالغني يعيش طوال حياته مفتونا بالمال والفقير يحسد الغني، والغني يحسد الفقير، الفقير ينظر إلي مال الغني، ويشعر بالنقص ولا يرضي بما رزق والغني ينظر إلي الفقير فيري الترابط الأسري .

ويري راحة البال التي يشعر بها الفقير، فيحسده. فاقدين الرضا الذي هو رزق من الله، فمن يرضي يكن أسعد الناس، ولنا في ذلك قصص

فهذا فلاح كان يملك أرض ويحصد منها رزقه، سمع عن أشخاص يسافرون إلي منطقة معينة للبحث عن الألماس، فباع أرضة وسافر ليكتشف بعد ذلك الُمشتري منجم للألماس تحت الأرض التي اشتراها .

وتلك فتاة أحبت شخص وكانت تدعو الله أن يجعله من نصيبها، ولكن النصيب جعلها ترتبط بآخر، ووجدت سعادتها معه، لتكتشف أن الشخص الذي تمنه كان يتسلى بها .

و أيضا أم سيدنا موسي طلب الله منها أن ترمي ابنها في اليم، فرضيت بذلك ليصل إلى فرعون، وأصبحت مرضعته، وأصبح موسي نبي الله .

فكن راضيا تأتيك السعادة من حيث لا تحتسب.

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