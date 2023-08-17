كهل مهدد بالحبس بعد أن قام بضرب والدته العجوز

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لنجار كهل في العقد الخامس من العمر “ك.ك”. على خلفية قيامه بسب و ضرب والدته العجوز البالغة من العمر 73 سنة. ولم تجد ما تعبر عن غضبها المكبوت من فلذة كبدها، سوى التبرؤ منه أمام جميع الحضور بجلسة المحاكمة.

المتهم الموقوف بسجن القليعة و خلال مثوله للمحاكمة في قضية التعدي على الأصول امام هيئة محكمة الجنح بشراڨة. عقب شكوى تقدمت بها والدته (ع.م) امام أمام مصالح الأمن. مفادها تعرضها إلى اعتداء على يد ابنها، بعد مناوشات كلامية دارت بينهما هذا بعدما حاول طردها من منزلها ،و اضافت انه إعتدى عليها ابنها بالضرب.

وقالت الام الضحية انها تشتغل كعاملة نظافة من اجل جلب قوتها، الا أن ابنها المتهم لم يتركها تعيش بسلام بما تبقى لها من عمرها.

كما قدمت لهيئة المحكمة شهادة طبية تثبت العجز الذي سببه لها إبنها لمدة 7 أيام. مع تسجيل صوتي يثبت قيامه بسب و شتم والدته. فيما تمسك المتهم بانكاره لكل ما صرحت به والدته.

كما صرح انه أب لثلاث أطفال مؤكدا أن التهم الموجهة له ملفقة له غرضها طرده من المنزل وحرمانه من الارث رفقة ابنائه.

فيما طالب العفو من والدته، الا أن ان هذ الاخيرة رفضت ذلك و طالبت بتسليط اقصى العقوبات ضده. مع تعويض قدره 500 الف عن الاضرار التي لحقت بها.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حددت القاضي تاريخ 31 اوت للنطق بالحكم في هذه القضية.