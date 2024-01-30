كهل مهدد بالحبس بعد متابعته بتزوير شهادة مهندس دولة للحصول على مناقصة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ لكهل. ” أ.م” بعد متابعته بتزوير شهادة إدارية تتعلق بشهادة مهندس دولة من بغية الحصول على مناقصة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال. الذي قضى بإدانته بعقوبته بثلاث سنوات حبس نافذ. و 100 الف دج تعويض ،وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم ان قام بإيداع ملف للحصول على مشروع مناقصة.

و بعد التحريات بعد مراسلة المدرسة الوطنية للأشغال العمومية تبين ان تلك الشهادة مزورة غير صادرة من طرف مصالح المدرسة. حيث وجهت له جنحة التزوير و إستعمال المزور في محررات و شهادات ادارية.

وأنكر التهمة المنسوبة اليه ،وصرح بأنه لم يكن على علم ان تلك الشهادة مزورة ،و اضاف انه قام بتأجيرها من طرف وسيط كل شهر يدفع له مبلغ 20 ألف دج. ملتمسا بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها. فيما حددت القاضي تاريخ 20 فيفري للنطق بالحكم في القضية.