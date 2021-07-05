كهل وابنه يؤسسان ورشة لتزوير الدينار في سعيدة!

عملية الشرطة انتهت بضبط معدّات وأكثر من 42 مليون سنتيم مزوّرة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية سعيدة، من توقيف شخص وابنه القاصر، البالغان من العمر 13 و 47 سنة، وحجز أوراق نقدية مزوّرة قدرت بأزيد من 42 مليون سنتيم ومعدات كانت تستعمل في تزوير الأوراق النقدية.

وقائع القضية تعود إلى وجود صاحب محل يطلب التدخل ضد طفل بصدد ترويج عملة وطنية مزوّرة من فئة 2000 دينار جزائري، ليتم توقيفه وحجز المبلغ، وبعد التحريات، تبين أن الوالد الشرعي للقاصر هو من يقوم بتزوير واستعمال المزوّر للعملة الوطنية وطرحها للتداول بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبعد التنسيق مع الجهات القضائية، تم تفتيش مسكن المتهم وحجز مبلغ مالي مزور قدره 42.5 مليون سنتيم.

المشتبه فيه أنجز إجراء قضائي ضده ليقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة، في الساعات القليلة القادمة، وتأتي العملية بعد توقيف ثلاثة متهمين وبحوزتهم أكثر من 120 مليون سنتيم مزوّرة من فئة 2000 دينار جزائري من طرف أمن دائرة “يوب” على الطريق الوطني رقم 92 الرابط بين سعيدة وسيدي بلعباس، من خلال حاجز أمني من طرف شرطة الدائرة.