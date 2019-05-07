كهل و3 قصر يقودون أخطر عصابة إستولت على 20 محل تجاري بالبليدة

تمكنت مصالح امن دائرة اولاديعيش التابعة لأمن ولاية البليدة من توقيف اخطر عصابة لسرقة محلات تجارية بعد أن استولت في ظرف قصير على اكثر من 20 محلا تجاريا ومبالغ مالية.

حيث يقودها شاب رفقة 3 قصر كانو يقومون بسرقة محلات تجارية بكل احترافية دون ترك آثار الجريمة.

وضع حد للصوص من طرف ذات المصالح جاء بعد تلقها العشرات الشكاوي من طرف تجار بكل من مدينة البليدة واولاديعيش تفيد بتعرض محلاتهم التجارية للسرقة.

أين تم فتح تحقيق من طرف عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات ،اين تم التعرف على المتهم الرئيسي وتحديد هويته ومراقبته.

قبل أن يتم توقيفه والقبض على شركائه، المتهمين تم التحقيق معه قبل تقديمهم إلى العدالة، اين صدر في حقهم إيداع الحبس المؤقت بمؤسسة العقابية بالبليدة .