كهل يتعمد دهس أصهاره بسيارته ..والسبب!

تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم، الملف الجنائي الخطير المتعلق بجناية محاولة القتل العمدي ومخالفة الضرب والجرح العمدي التي تورط فيها كهل وراح ضحيتها 6 من أصهاره.

وذلك بعدما قام بدهسهم بسيارته خلال تنقلهم لمنزله فور طرده لشقيقتهم من منزلها برفقة أبنائها ورمي أغراضها خارجاً.

والتي سببت لهم جروحا جد خطيرة ألزمت نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 15 ماي 2017، بعد بلاغ تلقته غرفة العمليات لأمن ولاية الجزائر، تفيد بطلب التنقل إلى المستشفى بخصوص واقعة محاولة القتل باستعمال مركبة.

وأن من بين الضحايا المدعو «ب.ياسين» مصاب على مستوى الحوض واليد اليسرى والمدعو «ب.محمد» مصاب على مستوى الرأس والركبة اليسرى، والمدعوة «ب.ص» مصابة على مستوى الحوض.

أما المتسبب في الحادث فهو المدعو «ح.عادل».

حيث صرحت المدعوة «ب.وردة» بأنه في تاريخ 15 ماي 2017 وعلى الساعة العاشرة والنصف، وعلى إثر الخلاف الذي كان قائما مع زوجها المشتبه فيه «ح.عادل» في الآونة الأخيرة كان يقوم في كل مرة بطردها من المنزل.

كما يقوم بالاعتداء عليها بالضرب أمام أعين أبنائها، حيث قامت سابقا بتقييد شكوى ضده أمام مصالح الأمن الحضري الثالث.

وأمام إقدام زوجها على هذا الفعل اتصل بأفراد عائلتها الذين حضروا لبيتها من أجل اصطحابها إلى المنزل العائلي.

وأكدت هاته الأخيرة أنها عندما كانت تهم بالمغادرة للصعود إلى المركبة برفقة أهلها وأبنائها، سمعت صراخ أحد أشقائها، وحين التفتت شاهدت زوجها وأمام مرأى من الناس وهو على متن سيارته متجها بسرعة فائقة.

أين قام بدهس كل من أشقائها «ياسين»، «محمد» و«صفية»، ليترجل بعد ذلك واعتدى عليها بالضرب بلكمات، أصابها بأنحاء مختلفة من جسمها وعلى عينها اليمنى والحاجب الأيمن.

تم بعدها تقطيب الجرح بغرزات، وكذلك كدمات على مستوى على مستوى الحوض ورجلها اليمنى.

حيث تم تحويلها إلى المستشفى برفقة كل من أشقائها لتلقي الإسعافات الأولية.