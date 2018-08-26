كهل يذبح شقيقته الكبرى من الوريد إلى الوريد في «مفتاح» بالبليدة !

شقيقه الأكبر نجا منه بأعجوبة بعدما أصابه بجروح

اهتز سكان حي سواكرية بمفتاح شرق إقليم ولاية البليدة، على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 57 سنة، وهي الجريمة التي لم يكن الجاني فيها سوى شقيقها.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «النهار»، فإن الجاني وهو كهل يبلغ من العمر 49 سنة، كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة، قد أقدم على ذبح شقيقته الكبرى التي تكبره بثماني سنوات من الوريد إلى الوريد.

وأوضحت مصادر «النهار» أن الجاني قام بعد ذلك بالتوجه صوب شقيقه الأكبر وحاول تكرار نفس الجريمة عليه، لكنه ولحسن حظ الضحية أنه تمكن من النجاة من قبضته ونجح في الفرار من المنزل بعد أن أصيب بجروح.

وقد قامت عناصر فرقة الدرك الوطني وفور تلقيهم بلاغا بما حدث، بالمسارعة بالتنقل إلى موقع الجريمة، أين تم تطويق المنزل والتمكن من توقيف الجاني، الذي جرى تحويله للتحقيق في مقر فرقة الدرك.

وعلمت «النهار» في آخر التطورات، أنه سيتم عرض الجاني على خبرة طبية لتحديد سلامته الذهنية والعقلية واستكمال إجراءات التحقيق في الجريمة.