كهل يذبح شيخا داخل محطة المسافرين في “ذراع بن خدة” بتيزي وزو!

الجاني ارتكب جريمته أمام الملأ ثم لاذ بالفرار ومعه أداة الجريمة

مصادر تتحدث عن وجود نزاع عقاري بين الجاني والضحية

اهتزت ولاية تيزي وزو، أول أمس، على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها شيخ في العقد الثامن من العمر، ويتعلق الأمر بالمدعو “ا.س”، وهو مجاهد وأب لعدة أبناء، يقطن في منطقة “وادي قصاري” ببلدية “آيت يحيى موسى”، حيث تعرض لمحاولة قتل ذبحا بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر متطابقة تحدثت لـ “النهار”، فإن جريمة محاولة قتل الشيخ ذبحا، تمت على يد كهل في العقد الخامس من العمر يدعى “ع”، ويقطن بمنطقة “تادميت” التي تنقل إليها مؤخرا بعدما كان يقيم في العاصمة.

وأوضحت مصادر “النهار” أن الجاني يملك قطعة أرض بمنطقة “وادي قصارى”، غير بعيد عن منزل الضحية، وهو العقار الذي كان محل نزاع بينهما لمدة سنوات، وصل بهما إلى أروقة المحاكم.

وحسب ما علمته “النهار” من أحد أقارب الضحية، فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة الواحدة من زوال الجمعة، حيث تعود تفاصيلها إلى تنقل الجاني والضحية من “وادي قصاري” على متن نفس مركبة نقل المسافرين إلى منطقة “ذراع بن خدة” التي يقيم فيها أيضا الضحية، وهذا لدى ابنه الذي يعمل دركيا، حيث أكدت مصادرنا بأنه طوال مسافة الطريق، كان الجاني والضحية يتناوشان حول موضوع نزاعهما العقاري، وما إن وصلا إلى محطة نقل المسافرين وسط مدينة “ذراع بن خدة” ونزولهما، حتى أقدم الجاني على مباغتة ضحيته أمام الملأ، وقام بواسطة خنجر بذبحه، ليلوذ بالفرار حاملا معه أداة الجريمة المتمثلة في سلاح أبيض “خنجر”.

وبعدما سقط الضحية وسط دمائه، تم نقله إلى العيادة متعددة الخدمات في المنطقة، ونظرا لخطورة إصابته، تم تحويله من هناك وعلى جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي “ندير محمد” بمدينة تيزي وزو، أين يصارع الموت ويتواجد في غيبوبة تامة.

وحسب الأطباء، فإن حالة الشيخ ميؤوس منها، غير أن الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده لإخراجه من دائرة الخطر.