كهل يزهق روح جاره وزميله في العمل بالبويرة

إهتزت ليلة السبت، قرية الزوابرية ببلدية الزبربر، بالبويرة على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 43 سنة.

الضحية أب لـ 5 أطفال، أزهقت روحه على أيدي جاره وزميله بالعمل، وجه له بلحظة غضب، ضربة بالرفش على الرأس.

يأتي هذا بعد خلاف بينهما حول ممر لتصريف سيول الأمطار، كانت كافية لأن ترديه قتيلا على الفور.

وقائع الجريمة حدود الثامنة مساء، كان الجاني “ط .ر” 44 سنة، عامل ببلدية الزبربر، بصدد وضع ممر لتصريف مياه الأمطار.

غير أن تصرف الأخير لم يعجب جاره الضحية ” خ . م ” وهو عامل بحضيرة نفس البلدية.

ليدخل معه في خلاف، تطور إلى مناوشات كلامية وانتهى بتوجيه الجاني ضربة بواسطة ألة جرف الأتربة على الرأس من الخلف.

وقد لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بقوة الضربة، تاركا ورائه 5 أولاد ، وسط الذهول وصدمة أفراد العائلتين.

وتدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق في الحادثة، وتم نقل جثة الضحية الى مستشفى الاخضرية من طرف الحماية المدنية.