كهل يسلب سبعيني متقاعد راتبه الشهري أمام مركز بريد باب الزوار

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، كهل في العقد السادس من العمر، بتهمة السرقة. ويتعلق الامر بالمدعو ” ت.ح” التي راح ضحيتها شخص مسن متقاعد يبلغ من العمر 75 سنة المدعو” ع.ع الرحمان”. بعد السطو على راتبه الشهري بالطريق العمومي بعد خروجه من مقر البريد المركزي أين سحب أمواله .

وكشفت جلسة المحاكمة أن عملية ايقاف المتهم الحالي “ت.ح” جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو “ع.ع الرحمان” أمام مصالح الأمن بباب الزوار. لتعرضه لسرقة أمواله المقدرة ب 740000دج، في صبيحة يوم 16 أوت الجاري. في حدود الساعة الثامنة ونصف صباحا.

وفي مضمون الشكوى أكد الضحية أنه بيوم الوقائع وخلال انصرافه من مركز بريد بباب الزوار. بعد سحب مرتبه الشهري المقدر بـ74 الف دج.صادف في طريقه المتهم الحالي. الذي راح يبادله أطراف الحديث مدعيا بأنه يعرفه معرفة جيدة كما يعرف أبناءه. وفي القريب العاجل سيجلب له “زيت العتروس”. وبعض المواد لاجل العلاج للشفاء من مرض يعاني منه. وبعد قطع بضعة أمتار من المشي يقول الضحية وصلا إلى الحي. أين أخبره المتهم بأن المحلين الذين أمامه هي ملكه. وطلب منه الجلوس خلف المحل الاول، ثم أتاه بفاكهة العنب لأجل بث الثقة في نفسه. ومن ثمة سمعه يتحدث في الهاتف مع أحدهم. ويطلب منه جلب مبلغ من المال من البنك من فئة 1000 دج.

وأضاف الضحية أن المتهم بعد انهائه المكالمة طلب منه ان يسلمه كل أمواله التي معه لأجل استبدالها له بفئة 1000دج التي سوف يتسلمها. وخلالها اختفى عن الانظار فجأة بعد أخذه المال كاملا.

وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالوقائع مصرحا لرئيس الجلسة بأنه بيوم الوقائع لم يكن متواجدا قط بحي باب الزوار بل كان يحضر جنازة أحدهم في منطقة الاربعاء غربي ولاية البليدة.

وأمام اصرار الضحية على أن الفاعل هو المتهم الحالي، الذي جرى ايقافه في اليوم الموالي بالقرب من مركز البريد مسرح الجريمة وهو يرافق أحد الأشخاص، وتمسكه بالدعوى المدنية ملتمسا من المحكمة تمكينه من مبلغه المالي المسلوب منه والمقدر ب74 الف دج؛ طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق المتهم” ع.ع الرحمان”.