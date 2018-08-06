كهل يسمح لفتاة لا تملك «بارمي» بقيادة سيارته فتتسبب في مقتل فتاتين بالعلمة!

تحقيقات الدرك كشفت أن الضحايا كانوا في طريق عودتهم بعد قضاء ليلة سمر

قادت تحقيقات عناصر فرقة الدرك الوطني بمدينة العلمة في ولاية سطيف بخصوص قضية حادث المرور الذي أودى بحياة فتاتين وإصابة أخرى وخمسيني عندما كانوا جميعا على متن مركبة الجريح المذكور، وهو الحادث الذي وقع، نهاية الأسبوع في الساعة الواحدة صباحا، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة السمارة بالعلمة.

إلى الكشف عن حقائق جديدة وإماطة اللثام عن ظروف وملابسات الحادثة، أين تبين أن السيارة تعود ملكيتها إلى رجل يبلغ من العمر 53 سنة، كان برفقة ثلاث فتيات قادمين من سطيف إلى العلمة بعد قضائهم سهرة، وفي وسط الطريق سلم سيارته لفتاة لا تملك رخصة سياقة.

في حين كان هو يجلس في المقعد الخلفي رفقة فتاة ثالثة، وبمكان وقوع الحادث لم تتنبه السائقة لوجود ممهل، وعندما عبرته بسرعة انحرفت السيارة واصطدمت بعمود كهربائي كان سببا في وفاة فتاة تدعى «ب.خ» البالغة من العمر 21 سنة، تنحدر من العلمة والثانية المسماة «ب.م» البالغة من العمر 23 سنة، وتنحدر من ولاية البرج.

فيما أصيبت الثالثة التي تبلغ من العمر 25 سنة، بجروح ولا تزال تحت العناية المركزة، أما صاحب السيارة فقد غادر المستشفى.