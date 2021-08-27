كهل يصيب 4 أشخاص بجروح بطلقات نارية من بندقية في “تلموني” بسيدي بلعباس

اعتقد بأنهم كانوا وراء انتحار ابنه بسبب إدمانه على المهلوسات

قام، ظهيرة أمس، شخص في العقد الرابع من عمره، بإطلاق نار من بندقية صيد في حي 100 مسكن ببلدية “تلموني” شرق ولاية سيدي بلعباس، أين أصاب 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم من قبل عناصر الحماية المدنية نحو المستشفى، في وقت تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني من إلقاء القبض على المشتبه فيه في ظرف زمني وجيز، أين يتم التحقيق معه.

وأشهر المشتبه فيه سلاحه بعد انتحار ابنه البالغ من العمر 17 سنة، وتوجه نحو الحي الذي يقطن فيه رفقاء ابنه وحاول رمي طلقات من أجل الانتقام لابنه الذي اعتقد أنهم كانوا وراء إدمانه على المهلوسات ثم الانتحار، حيث حاول المتهم قتل رفقاء ابنه بعدما حمّلهم مسؤولية الانتحار.

وحسب مصدر موثوق لـ”النهار”، فإن توقيف المشتبه فيه تم في أقل من نصف ساعة، مع استرجاع سلاحه بعد تحرك رجال الدرك بمجرد سماع الطلقات النارية، حيث يجري التحقيق مع هذا الأخير لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ذلك.

وكان سكان الحي قد عاشوا حالة من الرعب بعد سماعهم طلقات نارية عشوائية، مما دفع بهم إلى رشقه بالحجارة محاولين إرغامه على ترك سلاحه، وهو ما يبينه “فيديو” متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.