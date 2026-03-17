كهل يطرد زوجته في شهر رمضان ويضربها ضربا مبرحا أمام بناته

تابعت محكمة الجنح ببئرمراد رايس مساء اليوم الثلاثاء، وبموجب إجراء المثول الفوري كهل يدعى “ب.ع” 53 سنة عن تهمة ضرب زوجته بحضور بناته.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها الضحية موظفة بولاية الجزائر ضد زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح أمام أطفالها القصر الأمر الذي سبب لها 7 شهادات طبية. وأكدت أن زوجها قام بتوجيه لها عدة ركلات كما قام بضربها على مستوى العين اليمنى. الأمر الذي جعلها تقيد شكوى ضده أمام مصالح الأمن بالضرب و الجرح العمدي .

كما صرحت الضحية (ب.ص) بمثولها امام هيئة المحكمة، أن المتهم معتاد على ضربها منذ بداية زواجه معها سنة 2017. وذلك بسبب تعاطيه للمخدرات و تعاطيه للمشروبات الكحولية وانه يقوم بضربها كل يوم. مضيفة انه قام بتطليقها 8 طلقات ، وقام بطردها في بداية شهر رمضان وهي الان تقطن رفقة بناتها بالطفولة المسعفة حفاظا عليهن. كما اضافت لهيئة المحكمة ان بناتها سجلن فيديوهات توثق عملية تعرضها للضرب المبرح. مؤكدة بعدم وجود أي إمكانية للصلح مع المتهم نتيجة المعاملة السيئة التي تعرضت لها من طرفه .

من جهته، المتهم مثل واعترف بضرب زوجته مؤكدا أنه قام بضربها نتيجة المعاملة السيئة لزوجته.

دفاع الضحية نوه خلال مرافتعه أن التصريحات وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تؤكد الجريمة التي قام بها المتهم. وأشار ان المتهم مسبوق قضائيا وأن أركان التهمة ثابتة في حقه وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا والتمس تعيين خبير لفحص موكلته بالنسبة للشهادة الطبية. بسبب اصابتها بالعين اليمنى ،احتياطيا تعويض قدره 500 الف دج عن كافة الاضرار.

وأمام ما ورد من معطيات بالجلسة التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا .