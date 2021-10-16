كهل يطعن موزع أكلات خفيفة بخنجر ويرديه قتيلا في سطيف

اهتز نهار أمس، سكان حي 300 مسكن التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسطيف، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

تعود حيثيات القضية إلى حدوث مناوشات بين الشاب البالغ من العمر 28 سنة ويعمل موزعا لمادة البيتزا بدراجة نارية، وكهل يبلغ من العمر 48 سنة آب لعدة أطفال ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث تم فك الشجار واحتواء الوضع، وبعد أربعة أيام التقى الكهل مع الشاب ووقعت مناوشات ثانية، حيث قام الكهل بإخراج سكين ووجه طعنتين للشاب، كانت كافية لوضع حد لحياته وتركه يسبح في بركة من الدماء، وبعد اتخاذ مختلف الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات، تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سعادنة محمد عبد النور، قبل أن يسلم الفاعل نفسه إلى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في ظروف ملابسات القضية.