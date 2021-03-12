كهل يقتل ابن عمه برصاص بندقية بسبب نزاع على أرض رعوية في “عين الذهب” بتيارت

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كهل يقتل ابن عمه برصاص بندقية بسبب نزاع على أرض رعوية في “عين الذهب” بتيارت
بقلم د.بن داود

الجاني يبلغ من العمر 64 سنة والضحية 69 عاما

عرفت منطقة “الربق” جنوب بلدية “عين الذهب” في تيارت، جريمة قتل راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 69 سنة، إثر تلقيه رصاصة من بندقية من شيخ آخر يبلغ من العمر 64 سنة.

وحسب مصادر “النهار“، فإن الضحية والجاني هما ابنا عمومة، وقد نشب بينهما نزاع حول أرض سهبية مخصصة للرعي.

للإشارة، فإن مصالح الدرك الوطني تدخلت فورا ليتم توقيف الجاني وحجز السلاح الناري، فيما تم نقل الضحية إلى العيادة متعددة الخدمات في “عين الذهب”، ليبقى التحقيق متواصلا من طرف مصالح الدرك الوطني لكشف الملابسات الحقيقية للحادثة التي تتكرر للمرة الثانية على مستوى “عين الذهب” والمرة الرابعة على مستوى ولاية تيارت، في نزاعات تستمر بسبب معالم وحدود الأراضي الفلاحية السهبية والرعوية.


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