كهل يقتل زوجته الحامل خنقا بسلك معدني في الأربعاء بالبليدة

المتهم باغت زوجته على فراش النوم مباشرة بعد عودته من صلاة الفجر

الضحية كانت في شهرها الثامن وتحمل في رحمها توأم

اهتزت منطقة الأربعاء الواقعة شرقي إقليم ولاية البليدة، على وقع جريمة مروعة ارتكبها كهل يبلغ من العمر 42 سنة، وراحت ضحيتها زوجته وجنينيها.

وحسب مصادر محلية، فإن جريمة القتل وقعت في وقت مبكر من صبيحة أمس، داخل المنزل العائلي للجاني وزوجته الضحية، وتحديدا بحي 742 مسكن.

وقالت نفس المصادر إن الجاني ارتكب جريمته مباشرة بعد خروجه من صلاة الفجر، وتوجهه إلى بيته، حيث قام بقتل زوجته البالغة من العمر 40 سنة باستعمال سلك معدني، خنقا في فراشها.

وقالت مصادر “النهار”، إن الزوجة الضحية هي أم لأربعة أولاد، كما أنها كانت حاملا في شهرها الثامن، وتحمل في أحشائها توأما.

وبعد ارتكابه الجريمة، توجه الجاني مباشرة إلى مصالح الشرطة، أين قام بتسليم نفسه، بعد أن سرد على مسامع عناصر الشرطة ما جرى بالضبط.

وبعد تدخل مصالح الأمن والحماية المدنية في موقع الجريمة، تم نقل جثة الزوجة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مفتاح، فيما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب وملابسات ما جرى بالتحديد.