كهل يقتل زوجته بطعنات سكين وقت السحور في البليدة

إستيقظ حي سيدي عيسى ببلدية اولاد يعيش في البليدة على جريمة قتل وقت السحور كان بطلها كهل طعن زوجته.

ووقعت الجريمة بعد 48 ساعة مرت على جريمة قتل شاب لشقيقه بطعنة خنجر هذا الأسبوع.

وقام الزوج الجاني بطعن زوجته بعدما دخلا في مناوشات كلامية معا، أدى إلى غضب الزوج، الذي أحضر سكينا من مطبخ وقام بطعنها.

وسقطت الزوجة على الأرض بسبب طعنات الخنجر، لتقوم مصالح الحماية المدنية باولاد يعيش بنقلها إلى مصلحة الاستعجالات.

وتوفيت الزوجة بسبب نزيف حاد جراء عمق الطعنات.

وتنقلت مصالح الشرطة العلمية رفقة عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باولاديعيش، لفتح تحقيق معمق لمعرفة السبب الحقيقي لوقوع الجريمة.