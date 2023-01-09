كهل يقتل شقيقه بواسطة رفش “بآلة” في البليدة

إهتز حي بن عاشور الشعبي بولاية البليدة على جريمة قتل بشعة. راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 56 سنة بعد أن قام شقيقه البالغ من العمر 59سنة بضربه على مستوى الرأس بواسطة رفش فارده قتيلا عند مدخل منزله.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحية تم سحله إلى غرفة ثانية لإخفاء الجثة ليتوجه المتهم بعدها مباشرة للعمل بشكل عادي حتى لا يثير إنتباه الغير أو أي شكوك. وبعد اختفاء الضحية تلقت مصالح الأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية البليدة بلاغ من طرف شقيق آخر للضحية يؤكد اختفاء اخيه منذ أيام.

من جهتها مصالح الأمن وبعد الحصول على إذن تفتيش منزل الضحية بالبليدة. تم العثور على معطف به بقع من الدم. وبعد تفتيش دقيق تم العثور على جثة الضحية في بداية التعفن وقد مرّ على دفنها 5 ايام . حيث تم نقلها من طرف الحماية المدنية بالبليدة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرنس فانون ،قبل خضوعها لتشريع الطبيب الشرعي.

كما تم تحقيق مع أفراد العائلة ،اين تبين أن مشتبه فيه قام بتنفيذ جريمة قتل شقيقه. وبعد مواجهته بالأدلة اعترف المتهم بقتل أخيه بواسطة رفش أصابه على مستوى الرأس بعد الدخول في مناوشات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور