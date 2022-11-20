كوابل بحرية جديدة بداية من 2025 لمواجهة أي طارئ

كشف وزير البريد، كريم بيبي تريكي، اليوم الأحد، عن وجود مشاريع جديدة للالتحاق بكوابل بحرية جديدة. مشيرا إلى انها ستدخل حيز لخدمة مع أواخر 2024 وبداية 2025.

كما أوضح، وزير البريد في تصريح للقناة الأولى، أن هذه المشاريع من شأنها تعزيز حظيرة الكوابل التي تمتلكها الجزائر. وكذا مواجهه أي طارئ قد يحدث على مستوى أحد الكوابل.

في حين، كشف تريكي أن “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى توجيهات بضرورة إضافة كوابل بحرية أخرى للاتصال بالإنترنت”. إلى جانب “تطوير الكوابل المستخدمة حاليا”.