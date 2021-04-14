كوامي أوبوكو: “لم أكن أرغب بمغادرة أشانتي كوتوكو لكني عنتر يحيى أقنعني”

أكد المهاجم الجديد لفريق إتحاد العاصمة “كوامي أوبوكو” أنه لم يكن يرغب بمغادرة نادي أشانتي كوتوكو الغاني، إلا أنه تراجع عن قراره بعد إقناعه من طرف المدير الرياضي عنتر يحيى.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تصريحات اللاعب الجديد كوامي أوبوكو التي جاء فيها:

“إتحاد العاصمة واحد من أكبر الفرق في الجزائر، أنا أتابع النادي منذ بضعة أسابيع والتي سبقت إنضمامي وتوقيعي في الفريق، هو فريق كبير يطمح دائما للتتويج بالبطولة والكأس وكل المنافسات، أنا كلاعب لدي أهداف كبيرة أولها مساعدة فريقي إتحاد العاصمة في البطولة ومن ثم في بقية المنافسات، إتحاد العاصمة عائلة كبيرة ولهذا لديه أنصار كثيرون يشجعون الفريق، عليهم أن يواصلوا الثقة بي مثلما فعلوا حتى قبل أن أصل إلى الفريق، حيث تلقيت العديد من الرسائل من الأنصار الذين تمنوا لي التوفيق وأعطوني العديد من الثقة والنصائح للنجاح هنا، بعد إمضائي الرسمي في الفريق، أريد أن أقول لهم أن يواصلوا الدعاء لي وأؤكد أنني سأقدم كل ما لدي عندما تتاح لي الفرصة، صحيح كانت لدي الكثير من العروض من عدة فرق وهناك الكثير من الأمور التي دفعتني لإختيارإتحاد العاصمة كنادي محترف، أؤكد أن عنتر يحيى لعب دورا كبيرا في تنقلي إلى الفريق، فبعدما تلقيت عرض الإتحاد، لم أكن أريد مغادرة كوتوكو لأان كوتوكو لديه مكانة خاصة في قلبي، إتصل بي العديد من الناس وشجعوني على الإلتحاق وأخبروني بأن إتحاد العاصمة سيساعدني على تطوير مهاراتي والتقدم إلى الأمام، لهذا إخترت إتحاد العاصمة”.