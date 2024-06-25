كوبا تدعم جهود الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على غزة

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية كوبا لدى الجزائر، هيكتور إيغارسا كابريرا.

وحسب بيان للمجلس، أكد السفير دعم بلاده للدور الذي تلعبه الجزائر في مختلف المحافل. لاسيما جهودها فيما يخص وقف عدوان ومجازر الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. أو سعيها لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

ومن جهته، أثنى رئيس المجلس على العلاقات المتميزة بين البلدين، وعلى التاريخ النضالي المشترك من أجل التحرر والدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة في العالم.

وأكد بوغالي على ضرورة مواصلة الارتقاء بالعلاقات السياسية الممتازة بين البلدين. حيث نوه بزيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات بين البلدين.

موضحا أن هذه الزيارة شكلت فرصة لتطوير التعاون الثنائي في جانبيه الاقتصادي والتجاري.

وبالمناسبة، أشار رئيس المجلس إلى التجربة الكوبية في المجال الطبي في الجزائر وأكد أنها نموذج يفتخر به.

وعلى الصعيد البرلماني، رحب رئيس المجلس بتنصيب مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين. وعبر عن أمله في أن يعطيا دفعا قويا للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين عن طريق تبادل التجارب والخبرات والوفود البرلمانية.

وأكد بوغالي، بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، عن استعداده للعمل على تقوية قنوات الحوار والتشاور. وتنسيق المواقف بين البرلمانات العربية والإفريقية ونظيراتها في أمريكا اللاتينية.

وبدوره، أكد السفير أن العلاقات بين البلدين قوية ومتجذرة في التاريخ. ودعا إلى توطيد التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري عن طريق إنجاز مشاريع تعاون مشتركة في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أبرز السفير أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة الدبلوماسية الرسمية. والمساهمة في رفع مستوى التنسيق بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.