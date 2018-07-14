كوبر يترجى زطشي لتدريب الخضر بهذا التصريح !!

يبدو أن المدرب الأرجنتيني السابق للمدرب المصري هيكتور كوبر يُريد تدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا للمدرب المُقال رابح ماجر.

حيث أكد كوبر في تقريره الذي قدمه لإتحاد الكرة المصري أنه وجد المنتخب المصري جثة هامدة لحظة تسلمه زمام الأمور لكنه حقق معه نتائج باهرة بالوصول لنهائي الكان وبلوغ المونديال.

ويتواجد الخضر في الوقت الحالي في نفس الوضعية التي كان عليها الفراعنة عندما تعاقدوا مع كوبر ماجعل البعض يؤكد أن الأخير يُريد إستعطاف رئيس الفاف خير الدين زطشي.

والتلميح بأنه جاهز لإعادة زملاء النجم رياض محرز للواجهة وجعلهم منتخب قوي بإستطاعته تحقيق النتائج الإيجابية خاصة في ظل عدم تعاقد الفاف مع مدرب جديد لحد الأن.