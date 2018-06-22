“كوبر” يُوضح حقيقة إتصال الجزائر به

عقد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، إجتماعا مع مُدربه “هيكتور كوبر” للإستفسار بخصوص الإتصال الذي تلقاه من الجزائر.

وكشف الإعلام المصري، بأن مُدرب “الفراعنة”، أوضح لرئيسه بأنه لايزال يُفكر بخصوص خطوته القادمة، نافيا “سطحيا” تلقيه عرضا من “الفاف”.

ويعيش التقني الأرجنتيني، تحت ضغط كبير بعد المُستوى المُتواضع جدا لزملاء “محمد صلاح” وتوديعهم المُبكر لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

يُشار بأن “كوبر” يتواجد ضمن الأسماء التي رُشحت لخلافة “رابح ماجر” على رأس العارضة الفنية لـ”مُحاربي الصحراء” في الفترة القادمة.