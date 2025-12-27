كوبنهاغن يدرس بيع شياخة في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إعلامية دانماركية، أن إدارة نادي أفسي كوبنهاغن، تدرس إمكانية بيع لاعبها الدولي الجزائري، المعارد إلى نادي فايله، أمين شياخة.

ووفقا لما كشفه موقع “Copenhagen Sundays”، المقرب من نادي أفسي كوبنهاغن، أن إدارة النادي تضع خيار بيع المهاجم الشاب أمين شياخة على الطاولة خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، في حال وصول عرض مناسب.

وكان شياخة (19 سنة) قد أُعير في بداية الموسم إلى فييله بولدكلوب من أجل منحه دقائق لعب أكثر واكتساب الخبرة في أجواء تنافسية، غير أن التجربة لم تحقق النجاح المنتظر، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري الدنماركي.

ورغم أن نادي أفسي كوبنهاغن أعلن في شهر أوت الماضي أن إعارة شياخة ستدوم كامل موسم 2025/2026، إلا أن المعطيات تغيّرت، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب إلى كوبنهاغن للمشاركة في التربص التحضيري الشتوي، الذي ينطلق يوم 3 جانفي بعد نهاية عطلة الأعياد.

وبحسب نفس المصدر، فإن مستقبل المهاجم الجزائري الشاب سيُحسم بعد فترة التحضيرات، وذلك بالتشاور بين إدارة النادي واللاعب ومحيطه، مع التأكيد على أن بطل الدنمارك لا يمانع فكرة تسريحه نهائيًا إذا توفرت الشروط المناسبة.

في المقابل، تأمل شريحة من أنصار أفسي كوبنهاغن في منح شياخة فرصة جديدة مع الفريق الأول، خاصة في ظل المعاناة الهجومية التي يعيشها النادي في الفترة الأخيرة.

ويُذكر أن أمين شياخة التحق بأكاديمية أفسي كوبنهاغن في سن 12 عامًا، وخاض مع الفريق الأول 29 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، كما يمتد عقده مع النادي إلى غاية سنة 2029.